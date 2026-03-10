Pezeshkian avisa de la "ilusión" de destruir el país: "Irán ha resistido mientras sus invasores han ido y venido"

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dando un discurso en Teherán en febrero de 2026 - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha advertido este martes ante que aquellos que tengan la "ilusión" de destruir Irán, al señalar que el país es heredero de una civilización "de al menos 6.000 años de antigüedad", en la que "sus invasores han ido y venido".

Así lo ha subrayado a través de un mensaje en redes sociales en el que ha enfatizado que, a lo largo de la historia de Irán, "ningún poder ha logrado jamás borrar su nombre".

En este sentido, ha recordado que Irán ha resistido "mientras sus invasores han ido y venido".

Las palabras de Pezeshkian llegan el mismo día que el Ejército iraní ha reivindicado un ataque contra una refinería de petróleo y depósitos de combustible en la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país, donde también habría golpeado el aeropuerto y la base aérea de Ramat David, en el marco de una serie de ataques que también han alcanzado bases estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Irán libra el undécimo día de guerra con Estados Unidos e Israel, tras la ofensiva masiva lanzada por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero para descabezar a la República Islámica, una operación que deja más de 1.200 muertos en suelo iraní. Desde entonces, Teherán ha llevado la guerra a una decena de países de la región, atacando Israel además de intereses estadounidense en la zona.

Las represalias dejan al menos una decena de muertos en Israel, en un momento en el que las autoridades iraníes afirma que por ahora no hay motivos para abordar un alto el fuego, ya que el país está centrado en "dar una respuesta aplastante al enemigo".