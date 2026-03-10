Irán detiene a 30 personas acusadas de espiar en favor de EEUU e Israel

Archivo - Bandera de Irán en su legación diplomática en Berlín, Alemania - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha anunciado este martes la detención de 30 personas de diferentes nacionalidades acusadas de espiar, colaborar o actuar como agentes operativos en favor de Estados Unidos e Israel, en medio del conflicto abierto desde que estos lanzaran una ofensiva sorpresa contra el país centroasiático, que ha respondido atacando a sus vecinos del golfo Pérsico.

El Ministerio de Inteligencia iraní ha identificado a uno de los arrestados como un ciudadano extranjero al que ha acusado de "recopilar información militar y de seguridad" de Irán para "dos países del golfo Pérsico", si bien no ha detallado de qué dos estados se trata, para posteriormente trasladarla a Estados Unidos e Israel.

Otro de los detenidos es un integrante del "grupo terrorista que opera en la frontera sureste" de Irán, según ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraní Tasnim. "Estaba enviando información sobre los movimientos de las fuerzas militares y policiales, sus ubicaciones y las instalaciones de defensa del país al enemigo cuando fue identificado y detenido", ha agregado.

El arresto ha tenido lugar en la provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y donde opera fundamentalmente Ansar al Furqan, un grupo armado fundado por baluches y considerado como una organización terrorista por parte de Teherán, que no ha precisado el nombre de la entidad.

La cartera ha detenido además en la provincia del Kurdistán a un miembro de un "grupo terrorista separatista" que transportaba un equipo compuesto de "10 kaláshnikovs, 21 cargadores y 630 cartuchos de munición (...) que iba a ser utilizado por los mercenarios (...) para apoyar el siniestro plan del enemigo estadounidense-sionista contra la integridad territorial" de Irán.

Durante el operativo en esta provincia situada en la frontera con Irak y Turquía, han sido detenidas además dos personas mientras que una tercera ha sido "asesinada por los agentes del grupo", según han apuntado la Inteligencia iraní.

Por otra parte, las autoridades han arrestado a 19 "mercenarios agentes de campo" a los que ha relacionado con la oposición al régimen y con Israel y "que se preparaban para llevar a cabo los planes del enemigo estadounidense-sionista en ocho provincias del país".

"Uno de estos mercenarios regresó al país tras pasar 10 años viviendo en el extranjero y recibir el entrenamiento necesario, y formó una organización armada en una de las provincias del suroeste del país. Él mismo fue el responsable de llevar a cabo una operación en Teherán, cuando, por gracia divina, fue identificado y detenido", ha relatado la cartera.

Otras seis personas, descritas por Teherán como "matones", han sido detenidas en la capital por "atacar los valores islámicos nacionales". "Se descubrieron más de 200 armas blancas (cuchillos, machetes y espadas), cinco kilos de drogas y más de 200 litros de bebidas alcohólicas" entre ellos, ha agregado el Ministerio.