Pezeshkian defiende que diálogo no es rendición mientras Trump asegura no estar "dispuesto" a hacer concesiones

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha defendido este lunes que diálogo no equivale a rendición, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que no está "dispuesto" a hacer ninguna concesión a las autoridades iraníes, una vez estas han trasladado a Pakistán su última respuesta a Washington en medio de unas negociaciones estancadas.

"El diálogo no significa rendirse. La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y con el objetivo de preservar los derechos de la nación", ha señalado en sus redes sociales, donde ha asegurado que Teherán "bajo ninguna circunstancia renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país".

"Con sensatez y con todas nuestras fuerzas, hasta el último aliento, serviremos al pueblo y salvaguardaremos los intereses y el honor de Irán", ha agregado.

Horas antes, el inquilino de la Casa Blanca ha declarado en una entrevista telefónica al 'The New York Post' que no está "dispuesto" a hacer concesiones a Irán y ha advertido de que el país asiático sabe "lo que va a pasar pronto", sin entrar en detalles.

Preguntado por sus declaraciones del pasado viernes sobre una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de uranio, Trump ha dicho que "no estoy dispuesto a nada en este momento".

Este mismo lunes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha señlado que los intercambios diplomáticos para un marco de una propuesta de paz, tras el primer intento por una iniciativa de 14 puntos iraní, sigue en marcha y Washington transmitió "una serie de puntos revisados y consideraciones" a través de Pakistán la semana pasada, ha informado la agencia iraní IRNA.

Islamabad lidera un proceso de diálogo tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda ronda para dar próximos pasos en la tregua prorrogada desde entonces sin fecha límite por parte del presidente norteamericano.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Pakistán, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.