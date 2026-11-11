Pezeshkian denuncia que EEUU haga diplomacia "mediante amenazas" nucleares

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un viaje a China. - Vladimir Smirnov/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha denunciado este miércoles que Estados Unidos trate de hacer diplomacia "mediante amenazas", también nucleares, tras indicar que el pretexto de la guerra era impedir que Teherán se hiciera con estas armas pero Washington amenace con usarlas contra el país centroasiático.

"Libraron una guerra alegando que querían impedir que Irán adquiriera armas nucleares. Luego utilizaron por primera vez misiles de precisión en Lamerd. Ahora invocan la 'Madre de Todas las Bombas' para hacer diplomacia mediante amenazas", ha criticado el dirigente iraní en un mensaje difundido en redes sociales.

En este sentido, Pezeshkian ha señalado que "no hay contradicción" en la actitud de Estados Unidos sino "una vergüenza" y se ha cuestionado "quién amenaza la paz y la seguridad mundiales".

Estas declaraciones llegan cuando Estados Unidos e Irán han reiniciado los contactos indirectos a través de mediadores como Qatar, en un intento renovado de poner fin al conflicto en Oriente Próximo, tras el ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel el pasado febrero para descabezar a la República Islámica.

La última propuesta iraní sobre la mesa ofrece la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz en dos días una vez se cumplan con las condiciones: fin del bloqueo naval estadounidense, recuperación del comercio de petróleo, también para Irán, y alto el fuego en todos los frentes.

Recientemente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que Washington está abierto a lograr un acuerdo con Irán para el fin de la guerra, pero ha achacado a Teherán y sus "condiciones absurdas" que no se haya avanzado para cerrar un pacto.