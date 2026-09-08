Pezeshkian señala que Irán se opone a la guerra pero "resistirá hasta que los agresores se arrepientan"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un encuentro en Kirgistán. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency Office a

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha señalado este martes que la República Islámica se opone a la guerra con Estados Unidos, pero ha insistido en que el país "resistirá hasta que los agresores se arrepientan".

"La República Islámica de Irán siempre se ha opuesto a la guerra y ha considerado que preservar los intereses del pueblo y la seguridad de la región pasa por evitar provocar conflictos", ha incidido el mandatario iraní en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, Pezeshkian ha reivindicado que hasta ahora Teherán "se ha alzado valientemente en defensa propia frente a las agresiones", algo que ha vaticinado que seguirá en el actual contexto de tensiones con Washington.

Irán "continuará firmemente con esta resistencia hasta que los agresores se arrepientan por completo", ha recalcado, afirmando que la República Islámica "seguirá defendiendo los derechos de la gran nación iraní".

El presidente iraní ha lanzado en las últimas semanas mensajes de apertura a la vía diplomática y al cese de la guerra, tras señalar que Teherán está lista para "adoptar inmediatamente acciones recíprocas" si Estados Unidos "regresa a sus compromisos" con el memorando de entendimiento firmado en junio en Pakistán.

Este enfoque llega cuando se ha vivido un repunte de las tensiones con Washington, con nuevos bombardeos en la zona del estrecho de Ormuz y ante la falta de acuerdo para cerrar el conflicto en Oriente Próximo.