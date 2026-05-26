Pezeshkian señala que la presencia de EEUU en el Golfo no ha elevado la seguridad de la región

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un visita a la feria del libro de Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency Office a

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha indicado este martes que los países de la región del Golfo han concluido que la presencia de Estados Unidos no ha elevado la seguridad regional, y que era "irreal" pensar que Washington garantizaría su seguridad.

"Los países de la región han llegado hoy a la conclusión de que la presencia militar de Estados Unidos no solo no les ha proporcionado seguridad duradera, sino que confiar en Estados Unidos para garantizar la seguridad ha sido una idea irreal e ineficaz", ha asegurado el dirigente iraní en un encuentro con altos mandos militares.

Este mensaje llega cuando el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha indicado que los países de Oriente Próximo "no serán ya escudos para las bases de Estados Unidos", tras apelar a mejorar las relaciones entre los países vecinos tras el conflicto abierto por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

Según recoge un comunicado de la oficina presidencial, Pezeshkian ha defendido mantener la "unidad y cohesión interna" incidiendo en que resulta clave para resistir el ataque militar de Washington, que se vio sorprendido por la capacidad ofensiva de las fuerzas iraníes.

"Si se preserva la cohesión interna, también tendremos ventaja en el enfrentamiento y la guerra. Pero para lograrlo es necesario prestar verdadera atención a las demandas del pueblo y fortalecer el capital social", ha dicho tras recalcar que la ciudadanía iraní debe sentir que es tomada en cuenta en las decisiones y que el sistema "comprende sus problemas y condiciones de vida".

De esta forma, ha agradecido a los mandos militares por mantenerse fieles a sus misiones y evitar involucrarse en asuntos políticos. "Este enfoque profesional, responsable y basado en los intereses nacionales constituye un valioso capital para el país y el sistema", ha señalado.

Por otro lado, Pezeshkian ha insistido en que la necesidad de actualizar las estructuras defensivas y de seguridad del país, subrayando que "el enemigo ha accedido a nuevas tecnologías y herramientas", por lo que Irán "también deben avanzar, con visión de futuro, planificación precisa y mayor aprovechamiento de universidades, centros científicos y empresas basadas en el conocimiento, hacia la frontera tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades defensivas".

Así, aunque ha destacado los logros de la industria de defensa de Irán, ha subrayado que las circunstancias y la situación de seguridad "exigen que este avance continúe con más fuerza y rapidez".