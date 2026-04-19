Pezeshkian y Sharif tratarán por teléfono la posible asistencia de Irán a las conversaciones con EEUU en Pakistán

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, discutirán este domingo la posible asistencia de Irán a una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos en la capital paquistaní, Islamabad, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunciara que ha enviado una delegación con la esperanza de reunirse el martes con los negociadores iraníes.

La reunión ha sido concertada por los responsables de Exteriores de ambos países, Abbas Araqchi y Muhamad Ishaq Dar, quienes han comentado en su conversación telefónica el estado actual de las negociaciones, en las que Pakistán ejerce como mediador instrumental, y en medio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que expira el miércoles.

"El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán", ha informado su cartera en redes sociales, "hizo hincapié en la necesidad de mantener el diálogo y la colaboración como elementos esenciales para resolver los problemas actuales lo antes posible y para promover la paz y la estabilidad en la región y más allá".

Trump ha avisado este domingo a Irán que la posible reunión del martes entre los negociadores de ambos países en Pakistán es la "última oportunidad" que tienen para conseguir una salida dialogada del conflicto o de lo contrario "volará el país por los aires".

Tras anunciar en redes sociales que la delegación norteamericana encabezada por su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner llegará a la capital paquistaní, Islamabad, el lunes por la noche, y a la espera de una respuesta de la parte iraní, Trump ha amenazado en declaraciones a Fox News con atacar la infraestructura civil del país si no le satisfacen los resultados de las conversaciones.

Trump, por último, ha insistido en sus propias condiciones, como son la reapertura total del estrecho de Ormuz, la entrega por parte de Irán de todo el uranio enriquecido que tienen almacenado para garantizar que no van a fabricar una bomba atómica con este material. Irán lleva años asegurando que la naturaleza de su programa nuclear es pacífica y no esconde intenciones ofensivas.