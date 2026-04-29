Piden investigar al ultraderechista Nigel Farage por una presunta donación irregular antes de su campaña

El líder de Reform, el ultraderechista Nigel Farage - Michal Wachucik/PA Wire/dpa

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Conservador británico ha pedido al órgano independiente del Parlamento encargado de supervisar la conducta y los asuntos financieros de los diputados que investigue al líder del partido Reform, el ultraderechista Nigel Farage, por la presunta entrega de cinco millones de libras por parte de un empresario poco antes de que anunciara su candidatura para las elecciones de 2024.

El presidente del Partido Conservador, Kevin Hollinrake, ha presentado una queja formal ante el comisionado parlamentario para criterios de conducta, Daniel Greenberg, después de que el diario 'The Guardian' revelara que Farage no había declarado esa donación, realizada por el multimillonario Christopher Harbourne, ante las autoridades pertinentes.

"El código de conducta de la Cámara de los Comunes establece claramente que los diputados recién elegidos deben declarar los beneficios recibidos durante los 12 meses anteriores a su elección", reza la misiva enviada por Hollinrake a Greenberg y publicada este miércoles en sus redes sociales.

Farage ha defendido que el dinero fue un "regalo" no sujeto a impuestos por parte del multimillonario --conocido por su trabajo en la industria de las criptomonedas, así como por hacer generosas donaciones a Reform-- para afianzar su "seguridad".

Por su parte, la presidenta del Partido Laborista, Anna Turley, ha afirmado en un comunicado que "este es solo el último ejemplo alarmante de cómo Farage y sus diputados creen que hay una regla para ellos y otra para todos los demás".

"El partido Reform ha intentado repetidamente eludir el escrutinio público sobre el escándalo fiscal de su líder adjunto, Richard Tice. Es inaceptable que Reform encubra estos actos tan graves y siga erosionando la confianza pública en la política", ha argüido.

Esto se produce después de que Tice se viese envuelto en una polémica por haber "evadido casi 600.000 libras esterlinas en impuestos" a través de su empresa inmobiliaria antes de distribuir dividendos, según reveló 'The Sunday Times'.