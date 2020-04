Piñera presenta un proyecto de ley con sanciones más duras para quienes violen la cuarentena en Chile

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado este miércoles la presentación de un proyecto de ley que contempla penas "más duras y severas" contra aquellas personas que se salten las medidas decretadas para hacer frente al Covid-19, pues "es inmoral poner en riesgo la vida de otros compatriotas".

El mandatario chileno ha explicado que en los próximos días el texto será enviado al Congreso, con el que espera "imponer la sanción que se merecen" aquellos "que se sienten con derecho a pasar por encima de los derechos de los demás".

"Lo menos que uno espera de todos nuestros compatriotas cuando enfrentamos una amenaza, un desafío a la salud de todos y especialmente a los más vulnerables, es que cumplan con las disposiciones de la autoridad sanitaria", ha señalado.

Hasta el momento, Chile ha registrado 8.273 casos positivos por el nuevo coronavirus y ha contabilizado las víctimas mortales en 94.

A su vez, las autoridades han presentado hasta 18 querellas por "poner en peligro la salud pública" al haber violado el confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno.

A la espera de que el proyecto del Gobierno tenga recorrido, en el cual se contempla la posibilidad de acatar las sanciones con trabajos para la comunidad, las penas actuales van desde la privación de libertad de entre 61 hasta 540 días y una sanción económica que puede oscilar entre 300.000 pesos (unos 340 euros) y un millón (cerca de 1.100 euros), ha puntualizado el diario chileno 'La Tercera'.

Piñera ha concluido aseverando que espera que aquellas personas que no están cumpliendo con las medidas sanitarias "entiendan y comprendan de una vez por todas que no tienen derecho a poner en riesgo la salud y la vida de los demás". Es por ello que, ha subrayado, el Gobierno les identificará y sancionará "porque su conducta no tiene perdón de Dios".