Piratas ejecutaron a cinco tripulantes de un petrolero antes de su rescate frente a las costas de Somalia

Archivo - Bandera de Somalia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la región semiautónoma de Puntlandia ha denunciado que cinco miembros de la tripulación del petrolero 'MT Honer 25', secuestrado por piratas en abril frente a las costas de Somalia, fueron ejecutados por los asaltantes antes de que las fuerzas de seguridad lograran liberar la embarcación durante la jornada del martes.

La Fuerza de la Policía Marítima de Puntlandia ha señalado en un mensaje en redes sociales que "el grupo de piratas que retenía el buque por la fuerza mató a cinco miembros de la tripulación antes del inicio de la operación", al tiempo que ha especificado que los ejecutados son tres paquistaníes, un birmano y un indio.

"Asimismo, los piratas hirieron a cuatro miembros de la tripulación", ha manifestado, antes de sostener que se trata de tres paquistaníes y un indio y subrayar que sus fuerzas lograron capturar a 16 de los piratas, mientras que otros que lograron escapar están ya siendo buscados en la zona.

"Las fuerzas de seguridad disponen de información sobre el paradero de los fugitivos y se están llevando a cabo operaciones para capturarlos", ha recalcado la Fuerza de la Policía Marítima de Puntlandia, que ha insistido en que controla el buque y que continuará con sus operaciones "para erradicar la lacra de la piratería y limpiar de ella los territorios de Puntlandia".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "las fuerzas de seguridad permanecerán en alerta máxima para detener a cualquier persona implicada en actos de piratería". "El gobierno de Puntlandia declara también que se emprenderán acciones legales firmes contra cualquier persona que resulte estar involucrada en la piratería", ha zanjado.

Estas cinco ejecuciones en el 'MT Honour 25' --que trasladaba cerca de 18.500 barriles de petróleo y que fue abordado el 21 de abril frente a las costas del norte de Somalia-- serían las primeras a manos de piratas somalíes en más de una década y llegan en medio de un repunte de los asaltos a embarcaciones frente a las costas del país africano.

La operación tuvo lugar días después de que las autoridades de Puntlandia anunciaran el rescate del buque 'SIBU 1' en la zona y después de que el presidente regional, Said Abdulahi Deni prometiera combatir con fuerza las actividades de los piratas en esta zona de Somalia. Sin embargo, dicho operativo quedó ensombrecido por la posterior fuga de cerca de 30 de los 41 detenidos.