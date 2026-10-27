Piratas informáticos atacan las comunicaciones de la Cámara de Diputados de Italia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni - marco iacobucci / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Piratas informáticos han atacado el sistema de comunicaciones electrónico de la Cámara de Diputados, la cámara baja del Parlamento italiano, y han conseguido acceder al buzón de varios legisladores, entre ellos la primera ministra, Giorgia Meloni, aunque han dejado intacto el canal de mensajes oficiales.

Fuentes del Parlamento han explicado a la agencia Adnkronos que esta clase de ataques son habituales y que la Agencia para la Ciberseguridad Nacional ya ha activado su protocolo específico. "No tiene carácter de emergencia y, por lo general, la práctica habitual consiste en desactivar de manera temporal algunas funcionalidades", aclaran.

No obstante, las mismas fuentes confirman que, en los últimos días, "se han intensificado intentos parecidos de ataques sobre los sistemas informáticos de otras instituciones nacionales, europeas e internacionales".

La oficina de Meloni ha confirmado al diario italiano 'Repubblica' el ataque pero insiste en que el canal afectado "no se usa para las comunicaciones gubernamentales".