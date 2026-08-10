El PKK critica las "deficiencias" de la ley que plantea suspender procesos y condenas a sus miembros

Archivo - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ante el Parlamento - -/Turkish Presidency/Dpa - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha denunciado los "errores y deficiencias" del proyecto de ley presentado ante el Parlamento turco destinado a suspender investigaciones, juicios y ejecución de condenas de sus miembros tras el anuncio de su disolución y el fin de la lucha armada.

"Esta ley presenta graves errores y deficiencias. Las propuestas de la comisión parlamentaria para la solución del problema kurdo y la democratización no se han incluido. Por tanto, no cumple plenamente su propósito. La expresión 'desarme' sin utilizar el término' kurdo' demuestra que el tema no se ha abordado de manera coherente", ha indicado en un comunicado, que recoge el portal Bianet.

La formación, que anunció en mayo de 2025 su disolución y el fin de la lucha armada, ha exigido además garantías para que los miembros que renuncien a desarmarse puedan participar en la vida política democrática sin riesgo de ser encarcelados por sus declaraciones.

De la misma forma, han vuelto a pedir la liberación de su líder, Abdulá Ocalan --en prisión desde 1999--, una medida que no está incluida en el proyecto de ley, impulsado por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del presidente Recep Tayyip Erdogan, y que se debatirá este mismo lunes en el Parlamento.

En concreto, la legislación establece un marco jurídico para suspender entre cinco y diez años las investigaciones penales, los procesos judiciales y la ejecución de determinadas penas de prisión a miembros del PKK una vez que el grupo y todas sus estructuras hayan puesto fin a su actividad armada.

No obstante, excluye aquellos procesos relacionados con homicidios y delitos cometidos antes del 1 de junio de 2005 que conlleven penas de cadena perpetua o cadena perpetua agravada, dejando fuera así a Ocalan. El mecanismo podrá entrar en vigor únicamente después de que el Consejo de Seguridad Nacional turco confirme que el grupo ha entregado las armas al Estado.