La Policía afirma que las víctimas del tiroteo en Rhode Island (EEUU) eran la exmujer y un hijo de la tiradora

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos) - POLICÍA DE PAWTUCKET

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos), ha afirmado este martes que las dos víctimas mortales del tiroteo ocurrido en la víspera en un partido de hockey juvenil fueron la exmujer y uno de los hijos de la otrora pareja. La tiradora terminó suicidándose con un segundo arma, en un encuentro en el que estaba jugando otro de sus hijos.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la jefa del cuerpo policial, Tina Gonçalves, quien ha indicado que al menos tres personas que se encontraban en el lugar del crimen se enfrentaron a la sospechosa y lograron reducirla. Con todo, Gonçalves ha explicado que la tiradora "buscó un segundo arma de fuego y se infligió una herida de bala, a la que falleció en el lugar de los hechos", según ha recogido la cadena NBC.

La sospechosa ha sido identificada como Roberta Esposito, de 56 años, y sus víctimas Rhonda Dorgan, que murió en el lugar de los hechos, y su hija, Aidan Dorgan, quien falleció de camino al hospital. A su vez, los padres de Rhonda Dorgan --de quien Roberta fue pareja antes de transicionar de género-- y un amigo de la familia resultaron heridos de bala y se encuentran en cuidados intensivos.

"Nos solidarizamos con las familias afectadas, obviamente con los niños en el hielo; se suponía que este sería un evento feliz para ellos", ha concluido la jefa de policía, que ha señalado que los motivos aún están siendo investigados.