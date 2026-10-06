La Policía Antiterrorista británica detiene a otro sospechoso por el incidente cerca de la base de Fairford

Archivo - Un agente de policía patrulla frente al castillo de Windsor, en Berkshire. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Antiterrorista de Reino Unido ha anunciado este martes la detención de un séptimo sospechoso por el incidente sucedido cerca de la base aérea de Fairford, que acoge presencia militar de Estados Unidos, que respondió retirando sus bombarderos B-1.

En un comunicado, las autoridades antiterroristas británicas han confirmado la detención de un hombre de 22 años, de nacionalidad británica, en el distrito de Westminster, en la capital, Londres. Es sospechoso de preparar actos terroristas y ha sido detenido en virtud de la Ley contra el Terrorismo de 2006.

Se trata del séptimo detenido, en el marco de la investigación sobre los hechos sucedidos cerca de la citada base aérea el pasado 27 de septiembre cuando la zona registró un "incidente mayor" que posteriormente dirigentes británicos, incluyendo el primer ministro, Andy Burnham, vincularon a acciones de Irán.

Seis hombres de entre 20 y 30 años, cinco de los cuales fueron detenidos el domingo 27 de septiembre y uno el jueves 1 de octubre, permanecen en libertad bajo fianza.

Por su lado, la coordinadora nacional principal de la Policía Antiterrorista, Vicki Evans, ha declarado que la investigación sigue en curso y que los equipos especializados "exploran múltiples líneas de investigación sobre las circunstancias que rodean los sucesos ocurridos cerca de la base aérea de Fairford".

"Una vez más, me gustaría agradecer al público su continuo apoyo y paciencia mientras llevamos a cabo esta investigación tan compleja", ha indicado, tras recalcar que la autoridad trabaja "sin descanso y a buen ritmo para identificar la motivación que subyace a los sucesos ocurridos en Gloucestershire".