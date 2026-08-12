La Policía de Australia retira los cargos de agresión contra el hombre que redujo a uno de los atacantes en Bondi

Archivo - Una vista de la playa de Bondi en Australia - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía policial de Australia ha retirado este miércoles todos los cargos contra Ahmed al Ahmed, el residente de Sídney de origen sirio que redujo a uno de los dos atacantes durante el atentado en la playa de Bondi, tras haberlo acusado previamente de agredir e intimidar a su padre.

El hombre mantuvo desde el primer minuto su inocencia después de que le acusaran de dos cargos por "agresión simple y acoso o intimidación con intención de causar daño físico" a raíz de una violenta disputa familiar en la vivienda de su padre en Bankstown.

La Policía ha retirado formalmente los cargos este miércoles ante el tribunal de Bankstown tras llegar a un acuerdo con la defensa por el que Ahmed ha aceptado cumplir una orden de alejamiento durante 12 meses sin admisión de responsabilidad ni culpabilidad, según ha recogido la cadena ABC.

El mes pasado se emitieron órdenes provisionales de alejamiento contra dos de los hermanos de Ahmed para proteger a este último tras haberlo amenazado presuntamente de forma verbal por teléfono. Diversos medios australianos señalaron que existían rencillas previas y desacuerdos graves sobre la gestión de la atención mediática y el apoyo que estaba recibiendo el llamado 'héroe de Bondi'.

Ahmed --que fue hospitalizado tras resultar herido de bala durante su intervención y llegó a reunirse con el primer ministro, Anthony Albanese-- recibió un cheque por parte del 'influencer' Zachery Dereniowski, fruto de las donaciones de 43.000 personas.

La playa de Bondi era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá. Unas 2.000 personas se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, perpetrado por dos hombres que eran padre e hijo, y que se saldó con 15 muertos y más de 40 heridos de diversa consideración.

El padre murió por disparos de la Policía, mientras que el otro tirador fue herido por los agentes y se enfrenta a casi 60 cargos, incluidos de asesinato y ataque terrorista. El grupo yihadista Estado Islámico dijo que el ataque era "un orgullo", si bien no reivindicó la autoría del atentado.