La Policía belga detiene a 8 sospechosos por un presunto plan de atentar contra el Fiscal de Bruselas

BRUSELAS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía belga ha llevado a cabo este martes cerca de una veintena de registros y 8 detenciones en relación a un presunto plan para cometer un atentado contra el Fiscal de Bruselas, Julien Moinil, quien se encuentra bajo protección policial desde el pasado mes de julio, cuando las autoridades tuvieron los primeros indicios.

Según ha informado la Fiscalía federal en un comunicado, los sospechosos tienen antecedentes judiciales ligados al tráfico de drogas organizado y operaban "en el seno del entorno criminal albanés".

El caso se remonta al pasado verano, cuando la Fiscalía federal recibió las primeras informaciones de la Policía apuntando a la organización de un posible atentado contra Moinil y se puso en marcha la investigación, bajo la tutela de un juez de instrucción para analizar en detalle todos los datos recabados.

En este contexto, en la mañana de este martes se han llevado a cabo un total de 18 registros, principalmente en Bruselas, pero también en otros lugares como Lovaina, y la operación ha llevado al arresto de 8 personas que pasarán ahora a disposición judicial para ser interrogados.

La Fiscalía advierte en su comunicado que es aún prematuro "confirmar o desmentir" que el plan de atentado contra el Fiscal de Bruselas fuera a llevarse a cabo y aclara que será el juez quien decida si los detenidos deben continuar privados de libertad.

La Fiscal federal Ann Fransen ha avisado en el mismo comunicado de la necesidad de "proteger mejor" a los agentes de Policía y magistrados que luchan diariamente y sin cesar contra el crimen organizado y que, por ello, están bajo el objetivo de los criminales.