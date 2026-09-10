La Policía de Brasil realiza registros por presunto desvío de fondos para financiar una película sobre Bolsonaro

Fuerzas de la Policía de Brasil - Niyi Fote / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal brasileña ha desplegado este jueves una amplia operación policial con al menos 49 órdenes de registro e incautación en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos públicos para financiar una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

Las órdenes de registro en Sao Paulo, Río de Janeiro, Ceará y el Distrito Federal, autorizadas por el juez del Tribunal Supremo Federal Flávio Dino, se centran en el supuesto traspaso irregular de unos dos millones de reales (alrededor de 330.000 euros) por parte del diputado Mario Frias, del Partido Liberal --la formación de Bolsonaro-- a Conhecer Brasil, una ONG vinculada a la productora de la película, Karina Ferreira da Gama.

Los agentes han incautado diversa documentación y dispositivos electrónicos, entre ellos el teléfono móvil del propio diputado en el marco de una causa que apunta al presunto desvío de asignaciones parlamentarias a empresas subcontratadas y que se remonta a unas acusaciones realizadas por Tabata Amaral, del Partido Socialista Brasileño (PSB), según ha recogido el diario 'O Globo'.

El caso, conocido como 'Dark House', se inserta en una trama mayor. Varias investigaciones realizadas por medios brasileños apuntan a que la película habría recibido dinero por parte del exbanquero Daniel Vorcaro --expresidente del liquidado Banco Master acusado de fraude financiero--, unas transacciones que habrían contado con la presunta intermediación directa del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

El dinero habría sido transferido a un fondo en Estados Unidos gestionado por un abogado vinculado al exdiputado Eduardo Bolsonaro (PL), hermano de Flávio. En relación con estas informaciones, el propio senador admitió haber ejercido como mediador, si bien aseguró que se trataban de fondos estrictamente privados.