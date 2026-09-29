La Policía británica no halla explosivos en los vehículos "sospechosos" en el incidente en la base aérea de Fairford

Archivo - Bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a través de la valla de la base británica de Fairford - Simon Chapman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía británica ha informado este martes de que no se han encontrado artefactos explosivos en las tres furgonetas registradas cerca de la base aérea de Fairford, que cuenta con presencia del Ejército estadounidense, después de que este domingo fuera objeto de un incidente que las autoridades investigan como "terrorista".

"Estos vehículos han sido sometidos a un examen exhaustivo, con el apoyo de recursos militares y expertos forenses, y podemos confirmar que no se encontraron artefactos explosivos improvisados. Sin embargo, se recuperó una cantidad de gasolina", ha señalado el jefe de la Policía Antiterrorista de Reino Unido, Laurence Taylor, en declaraciones a la prensa.

De acuerdo a las informaciones del 'Guardian', las furgonetas estaban marcadas por el logotipo de una empresa de transporte de combustible que posteriormente negó ser la propietaria de los vehículos, lo que provocó especulaciones sobre que los autores podrían haber sido ladrones de combustible.

Taylor se ha vuelto a referir a la puesta en libertad de los cinco detenidos hasta el momento en esta causa, todos jóvenes británicos de entre 23 y 25 años residentes en varios distritos de la capital, Londres, para defender la medida.

"Ayer pusimos en libertad bajo fianza a los cinco hombres. Permanecen bajo investigación y deben cumplir estrictas condiciones mientras continuamos con nuestro trabajo. La seguridad pública es primordial en nuestras decisiones de investigación, y sin duda lo fue ayer", ha asegurado.

El jefe de la unidad antiterrorista ha reconocido que entiende la sorpresa de "muchos" ante esta decisión, pero ha reiterado que es "resultado de la investigación, basada en la experiencia y en una cuidadosa consideración de las facultades policiales".

Más de 80 familias se vieron obligadas a trasladarse a un centro de ocio el domingo, cuando el escuadrón antibombas y la Policía antiterrorista llegaron a la localidad de Whelford, donde estos ciudadanos fueron arrestados por sospechas de que planeaban un ataque terrorista.

La zona acoge la base aérea de Fairford, usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.