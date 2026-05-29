La Policía de Budapest da 'luz verde' al desfile del Orgullo LGTBI en un vuelco a las restricciones de Orbán

Archivo - Desfile del Orgullo en Budapest - Europa Press/Contacto/Bob Reijnders - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Hungría ha dado 'luz verde' este viernes a la celebración del desfile del Orgullo LGTBI en la capital, Budapest, el próximo mes de junio, revirtiendo las restricciones impuestas al evento durante el mandato del ex primer ministro Viktor Orbán.

El jefe de la Policía, Tamás Terdik, ha informado este viernes ante la Asamblea Municipal de Budapest que las autoridades policiales no han encontrado razones para prohibir el desfile este año de conformidad con la legislación húngara.

Esto se produce después de que los organizadores del Orgullo notificaran esta semana a la Policía su intención de celebrar la marcha el próximo 27 de junio, recordando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó al Estado por la legislación aprobada por Orbán, que servía de base para prohibir el evento.

El TJUE determinó en abril que la citada ley viola los derechos fundamentales del colectivo LGTBI+ por discriminar y estigmatizar a sus miembros al vincular la homosexualidad o la transexualidad con prácticas delictivas como la pedofilia.

El alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, desafió la normativa impuesta por Orbán el año pasado, transformando el evento en un acto municipal en un intento por eludir la controvertida legislación, un gesto que después le pasó factura, puesto que la Fiscalía abrió una causa penal en su contra, si bien finalmente acabó desestimado.