La Policía de EEUU investiga a un hombre que compró más de 17.000 botellas de gel desinfectante para venderlas en Amazon

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía del estado de Tennessee, en el este de Estados Unidos, ha abierto este lunes una investigación contra Matt Colvin por presunta especulación después de que comprará 17.700 botellas de gel desinfectante para venderlas en Amazon supuestamente aprovechando la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Colvin ha explicado que desde el pasado día 1 de marzo ha recorrido las tiendas del estado junto a su hermano para comprar "todo el desinfectante de manos que pudieron encontrar", tal y como ha informado el diario local 'The New York Times'.

Ahora que se ha anunciado la apertura de una pesquisa en su contra, ha asegurado que donará todos los bienes. Sin embargo, Colvin pretendía vender las botellas en Amazon por un valor de unos 70 dólares cada una (unos 62 euros).

Poco después, la propia empresa eliminó todos aquellos anuncios de gel desinfectante y mascarillas que tuvieran precios "desorbitados", mientras que otras páginas, como eBay, han prohibido la venta de este tipo de productos.

Tras conocerse la noticia, Colvin ha tenido que enfrentarse a fuertes críticas a través de las redes sociales, donde muchos lo han acusado de querer beneficiarse a costa de una crisis global.

No obstante, ha defendido que "no tenía ni idea de que las tiendas no podrían reponer" los productos que compró. Este tipo de especulación está prohibido en el estado de Tennessee si las autoridades han declarado el estado de emergencia. De ser hallado culpable, podría recibir multas de hasta 1.000 dólares (894 euros).

El fiscal general de Tennessee, Herbert Slatery, ha aseverado que "no se tolerará este tipo de actitudes en un momento de especial necesidad" y ha subrayado que las autoridades tomarán "acciones agresivas" para frenar estos comportamientos.