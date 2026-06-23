La Policía de Filipinas ve indicios de "premeditación" en el tiroteo del lunes contra un colegio

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MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Filipinas han indicado este martes que existen indicios de que el tiroteo registrado el lunes en una escuela del este del país y en el que murieron tres estudiantes y otras 20 personas resultaron heridas fue llevado a cabo de forma "premeditada".

Así, la Policía ha señalado en un comunicado que uno de los principales sospechosos del ataque --perpetrado por dos de los estudiantes del centro, de 14 y 15 años-- habría estado practicando anteriormente en un campo de tiro.

Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar los motivos del ataque, si bien la Policía ha apuntado a que podrían haber sido víctimas de acoso escolar, el cual se habría incrementado mediante el uso de plataformas online.

Las clases continúan suspendidas en toda la ciudad de Tacloban, en la isla de Leyte, a medida que los heridos siguen recibiendo tratamiento médico. Los dos sospechosos permanecen bajo custodia a medida que avanzan las pesquisas.

El tiroteo tuvo lugar sobre las 9.00 horas (hora local) del lunes en el interior de la Escuela Secundaria Nacional de San José. La situación llevó a las autoridades a pedir a la población "mantener la calma, abstenerse de difundir información no verificada y cooperar para proporcionar cualquier información que pueda ayudar a la investigación en curso".