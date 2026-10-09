La Policía francesa recupera dos cuadros de Renoir robados en septiembre de su casa-museo en Cagnes-sur-Mer (sur)

Archivo - Exposición de arte con obras de Degas, Renoir, Matisse, Picasso, Van Gogh, Kandinsky y Beckmann (archivo) - Marco Di Gianvito / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fuerzas de seguridad francesas han recuperado dos cuadros del pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir que permanecían en paradero desconocido desde el atraco perpetrado el pasado mes de septiembre en el museo dedicado al artista en Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, en el sureste de Francia, según ha informado este viernes la cadena BFMTV.

Las obras, tituladas 'Madame Colonna Romano', realizada en 1910, y 'Niña joven en la fuente', fechada en 1886, han sido localizadas este jueves por efectivos de la Policía francesa, después de que el mismo medio anunciara la víspera el arresto de seis personas sospechosas de estar implicadas en el caso. De acuerdo con la información difundida por la cadena gala, dos de los detenidos habrían intervenido directamente en la sustracción de las obras.

El robo tuvo lugar el pasado 8 de septiembre, cuando varios individuos --aún no identificados públicamente-- accedieron al Museo Renoir y se llevaron cuatro piezas de arte cuyo valor conjunto se estima en aproximadamente nueve millones de euros. Durante la huída, los autores abandonaron dos de las obras sustraídas, mientras que los otros dos lienzos han permanecido desaparecidas hasta este jueves.

La colección del museo contiene 14 cuadros originales de Pierre-Auguste Renoir, así como sus 40 esculturas, su mobiliario y su estudio, puesto que se trata de la vivienda en la que el maestro del impresionismo pasó los últimos doce años de su vida, antes de fallecer en 1919, a la edad de 78 años, aquejado de una neumonía.

La recuperación de los lienzos se produce en un contexto marcado por distintos robos registrados en museos franceses durante los últimos años. Entre los casos de mayor repercusión figura el asalto al Museo del Louvre de París, ocurrido en octubre de 2025, en el que fueron sustraídas nueve joyas valoradas en unos 88 millones de euros, entre las que se incluían joyas relacionadas con el emperador Napoleón Bonaparte y su esposa, la emperatriz Josefina de Beauharnais.