La Policía de Grecia desmantela una red de tráfico de migrantes y detiene a diez personas

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Grecia. - -/Eurokinissi via ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Grecia han desmantelado este viernes una red de tráfico de migrantes que habría participado en el traslado de al menos unas 500 personas y han detenido a una decena de sospechosos de coordinar estas acciones en varios puntos del país.

La detención se ha producido en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo de manera simultánea en Salónica y zonas del noroeste del país. Las investigaciones han permitido examinar unos 40 casos de tráfico de migrantes que se remontan al menos hasta junio de 2025 y que responderían a las acciones de una red que habría obtenido al menos 750.000 euros con estas acciones ilegales.

Los migrantes, en su mayoría procedentes de Nepal, Yemen y China, habrían entrado a pie en Grecia a través de arduas rutas montañosas procedentes desde Albania, por lo que muchos de ellos habrían accedido desde pasos en la región de Tesprotia.

Los sospechosos habrían proporcionado presuntamente alojamiento temporal --ya fuera en viviendas o en tiendas de campaña improvisadas--, además de comida, agua y tarjetas SIM a los migrantes, a los que habrían cobrado sumas exorbitantes, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

Posteriormente, organizaban el traslado de estas personas, principalmente mediante autobuses interurbanos hacia Atenas y Patras, o, en algunos casos, hacia destinos en el extranjero.

Al parecer, algunos migrantes fueron enviados a trabajar de forma ilegal en explotaciones agrícolas en el Peloponeso. En varios de estos casos, los sospechosos les confiscaron sus pasaportes como garantía de las deudas contraídas por su traslado, las cuales debían saldar trabajando.

El grupo utilizaba, presuntamente, una red de comunicación cerrada a través de aplicaciones de mensajería para coordinar sus operaciones e intercambiar información sobre los movimientos policiales.