La Policía de Irán asegura que "puso el último clavo en el ataúd del terrorismo" tras las últimas protestas

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Irán ha asegurado que las fuerzas de seguridad "han puesto el último clavo en el ataúd del terrorismo" tras las últimas movilizaciones y ha asegurado que la situación está bajo control de las autoridades, en medio de denuncias sobre cientos de muertos por la represión de las protestas contra la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida.

"Por la gracia de Dios y la presencia consciente de la población, se ha puesto el último clavo en el ataúd del terrorismo", ha dicho el jefe de la Policía iraní, Ahmadreza Radan, quien ha indicado que las movilizaciones a favor del Gobierno durante la jornada del lunes "dieron nueva vida a las fuerzas sobre el terreno", lo que fue "el secreto de esta victoria".

Así, ha subrayado que durante la noche del jueves se vivió "una calma y una seguridad sin precedentes" y ha recalcado que no hubo protestas ni concentraciones en el país, después de que el Gobierno reseñara que la situación estaba ya bajo control, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

En este sentido, las autoridades anunciaron durante la jornada del jueves la detención de presuntos miembros de "células terroristas" en operaciones llevadas a cabo en varias zonas del país, redadas que se habrían saldado además con la incautación de armamento.

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadé, destacó también el jueves que Teherán cuenta con "información precisa de Inteligencia" que apunta a que Estados Unidos, Israel y otros países aliados habían azuzado las protestas y dado apoyo armamentístico y financiero a "separatistas y terroristas".

Irán ha afirmado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" al presidente estadounidense, Donald Trump, para intervenir militarmente. Por ello, ha abogado ante Washington por un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien ha afirmado que el país está "preparado" para hacer frente a un conflicto bélico.

Israel ya lanzó en junio de 2025 una ofensiva militar contra Irán --a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares--, desatando un conflicto de doce días en el que las fuerzas iraníes lanzaron cientos de misiles y drones contra territorio israelí y contra la principal base estadounidense en Oriente Próximo, situada en Qatar.