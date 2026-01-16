Irán acusa a EEUU ante el Consejo de Seguridad de participar en "la violencia" de las protestas

Archivo - El representante de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicerrepresentante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, ha acusado este jueves ante el Consejo de Seguridad a Estados Unidos de participar directamente "en la derivación de la agitación en Irán hacia la violencia", en alusión a las protestas, en las que la represión se ha saldado con más de 3.400 muertos, y ha advertido contra una hipotética intervención militar extranjera en el país centroasiático basándose en la Carta de la ONU.

"El régimen estadounidense intenta presentarse como amigo del pueblo iraní, al tiempo que sienta las bases para la desestabilización política y la intervención militar bajo una supuesta narrativa humanitaria", ha afirmado el diplomático iraní, que ha tachado la solicitud emitida por Washington para la reunión del Consejo de "vergonzosa" y la ha achacado a un intento de "ocultar su complicidad directa en los crímenes que sus mercenarios han cometido contra nuestra nación".

El embajador de Teherán ante la ONU ha tachado la posición estadounidense de "particularmente cínica" a la luz de lo que ha descrito como "el largo y bien documentado historial de Estados Unidos de intervenciones militares ilegales, operaciones de cambio de régimen y violaciones sistemáticas del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Al hilo y ante las amenazas de una intervención directa sobre suelo iraní, el representante del país centroasiático ha advertido de que "cualquier amenaza de uso de la fuerza" contra su país, bajo cualquier pretexto e incluyendo "proteger a los manifestantes o apoyar al pueblo iraní, constituiría una grave violación del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

"En virtud del Artículo 207, que invoca la retórica humanitaria para justificar el uso de la fuerza en un abuso deliberado del Derecho Internacional, el Consejo de Seguridad, sus miembros y el secretario general (António Guterres) tienen la clara responsabilidad jurídica, moral y política de rechazar y condenar inequívocamente tales acciones ilegales antes de que sea demasiado tarde", ha subrayado Darzi, quien ha alertado de que, en su opinión, "la credibilidad de Estados Unidos depende ahora de si esta prohibición fundamental es confirmada o erosionada por uno de sus propios miembros permanentes".

Asimismo, el diplomático ha asegurado que "cualquier acto de agresión, directo o indirecto, se enfrentará con una respuesta decisiva, proporcionada y legal". "No es una amenaza. Es una constatación de la realidad jurídica", ha recalcado.

TACHA DE AGENTES ISRAELÍES A MANIFESTANTES Y ACTIVISTAS

Darzi se ha referido también a dos representantes iraníes de la sociedad civil que han intervenido al comienzo de la cumbre. Por una parte, el periodista y activista Ahmad Batebi, que ha denunciado que las autoridades iraníes lo "torturaron" para obligarlo a afirmar que era un espía estadounidense y que ahora están haciendo lo mismo con manifestante a los que están obligando a reconocerse como "agentes del Mossad", el servicio de inteligencia israelí. A su vez, la periodista y disidente Masih Alinejad, ha denunciado también la represión y ha pedido "acción real" para "llevar a la Justicia a aquellos que ordenan masacres en Irán".

Tras sus relatos, el embajador iraní ha manifestado que "su presencia no es legítima ni creíble", alegando que "han vivido fuera de Irán durante más de dos décadas y han participado constantemente en la incitación a la violencia", que "amplifican la agenda exterior israelí-estadounidense" y que "ambos están a sueldo del Mossad, según pruebas irrefutables" que no ha detallado.

Por último, ha abordado la respuesta de las fuerzas de seguridad iraníes ante las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre, defendiendo que la acusación de que el Gobierno "ha asesinado a manifestantes pacíficos es una distorsión de los hechos".

"Lo que las fuerzas de seguridad iraníes sí han enfrentado con firmeza y responsabilidad fueron células terroristas armadas al estilo de Estado Islámico y grupos separatistas violentos financiados y armados por unas pocas entidades extranjeras, incluido el régimen israelí", ha manifestado.

La represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático contra las manifestaciones iniciadas a finales de diciembre de 2025 se han saldado con al menos 3.428 en 15 provincias distintas, según los últimos datos publicados por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) con sede en Noruega.