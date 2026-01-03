La Policía iraní avisa de posibles "levantamientos armados" tras días de protestas por el desplome de la moneda

Imagen de archivo de concentraciones en Teherán - Social Media/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Irán ha avisado de que el país podría ser el escenario de posibles "levantamientos armados" tras seis días de protestas que comenzaron el pasado fin de semana tras el desplome de la moneda nacional, el rial, y el consiguiente aumento de los productos básicos.

"No vamos a permitir", ha avisado un portavoz policial en declaraciones a la agencia semioficial iraní Fars, "que los enemigos de este país convierten las manifestaciones pacíficas en disturbios y levantamientos armados, y protegeremos a la nación y al pueblo hasta nuestro último aliento".

Fars, próxima a las Guardias Revolucionarias iraníes, ha señalado que las fuerzas de seguridad iraníes han detectado a grupos "presuntamente organizados desde el exterior" que están perpetrando ataques contra edificios públicos entre eslóganes "monárquicos".

Según medios oficiales iraníes, las protestas han dejado ahora mismo una decena de muertos, aproximadamente, pero activistas contrarios al Gobierno iraní están convencidos de que la cifra es mucho más alta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a las autoridades del país de que acudirá al rescate de la población iraní "si dispara y asesina a manifestantes pacíficos".

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha lamentado en este sentido unos comentarios "imprudentes y peligrosos".

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro no ha querido restar un ápice de legitimidad a las protestas -- "Quienes se han visto impactados por la volatilidad del tipo de cambio están protestando en paz, como es su derecho", ha manifestado -- pero ha denunciado "incidentes aislados y por separado de ataques contra comisarías y agentes de Policía", sin abundar en la cuestión.

Vista la situación, el Gobierno iraní ha anunciado la sustitución del gobernador del Banco Central del país, un cargo que ha asumido el exministro de Economía y Finanzas, Abdolnaser Hemmati.

Hemmati se ha marcado como objetivos fundamentales controlar la inflación y administrar el tipo de cambio. "El país se encuentra en circunstancias difíciles y, además, bajo la presión de las sanciones, debemos estabilizar la situación económica con la ayuda de todos los expertos económicos, parlamentarios y funcionarios para que la población pueda encontrar la paz", ha indicado.