La Policía de Israel declara "fugitivo" a un exasesor de campaña de Netanyahu tras emitir una orden de arresto

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han declarado "fugitivo" a Yisrael Einhorn, un exasesor de campaña del primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras emitir una orden de arresto en su contra a medida que avanzan las investigaciones en torno al escándalo conocido como 'Qatargate'.

"Einhorn es sospechoso en este caso y está siendo investigado por delitos, como pasar información confidencial, por lo que se ha emitido una orden de detención en su contra", ha explicado la Policía, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

A pesar de ello, las fuerzas de seguridad han matizado que Einhorn, que reside actualmente en Serbia, ha decidido permanecer fuera del país, por lo que es considerado un "fugitivo".

Asimismo, la Policía ha solicitado a la Justicia israelí alargar otros dos meses las medidas cautelares impuestas contra Yonatan Urich --quien también fuera asesor de Netanyahu-- por haber entregado presuntamente información favorable a Qatar a varios medios de comunicación de Israel.

Estas medidas prohíben a Urich hablar con cualquiera que esté vinculado al caso, lo que incluye al propio primer ministro, aunque este de momento no es considerado sospechoso. También tiene prohibido trabajar para la oficina de Netanyahu, tal y como indican estas informaciones.

Einhorn, Urich y el exportavoz Eli Feldsten han sido acusados de obtener cuantiosas sumas de dinero por mover información favorable a Qatar durante casi un año después de que se produjeran los ataques del 7 de octubre contra Israel y a pesar de los lazos entre Doha y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Feldstein, que lleva bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2024, fue imputado a su vez junto al reservista del Ejército Ari Rosenfeld, que también ha sido acusado de "transferir información clasificada" obtenida cuando trabajaba para la Inteligencia militar israelí.

Ambos han sido acusados de filtrar estas informaciones para influir en la opinión pública en relación con el proceso de negociación para lograr la liberación de los rehenes, unas acciones con las que buscaban favorecer los intereses del primer ministro israelí.