La Policía de Israel retira banderas palestinas de un barrio ultraortodoxo de Jerusalén

Archivo - Bandera palestina ondea frente a la Cúpula de la Roca, en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén (archivo) - Jamal Awad/APA Images via ZUMA W / DPA - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha retirado este lunes varias banderas palestinas del barrio jerosolimitano de Mea Sharim, habitando por judíos ultraortodoxos, en el marco de una serie de gestos de rechazo por parte de integrantes de esta comunidad religiosa hacia las autoridades israelíes.

Así, la Policía israelí ha afirmado en su cuenta en la red social X que los agentes han retirado banderas palestinas en la zona, donde también ha sido localizado "un almacén que contenía banderas y carteles con mensajes de incitación contra el Estado de Israel", sin pronunciarse sobre posibles detenciones.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', algunos residentes han lanzado huevos contra los agentes que han participado en la operación, que se ha saldado con la incautación de carteles en los que podrían leerse mensajes como 'Los judíos no son sionistas' y "La verdadera judería se opone al sionismo y a la existencia del Estado de Israel".

Desde el punto de vista teológico, los ultraortodoxos consideran que el Estado de Israel sólo podría ser establecido tras la llegada del mesías, por lo que parte de esta comunidad ha mantenido posturas contrarias al sionismo y ha puesto en duda incluso la legitimidad del Estado de Israel, lo que ha derivado en diferentes tensiones.

Sin embargo, la gran mayoría de los haredíes mantienen una postura diferente e incluso participan en política para defender los intereses de la comunidad, siendo parte en la actualidad de la coalición gubernamental que encabeza Benjamin Netanyahu, formada por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos.