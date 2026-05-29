La Policía de Kenia arresta a ocho alumnas sospechosas de planificar el letal incendio de la escuela de Gilgil

Archivo - Bandera de Kenia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Kenia ha arrestado este viernes a ocho estudiantes sospechosas de planificar y ejecutar un incendio registrado el jueves en la Academia Femenina Utumishi, ubicada en la localidad de Gilgil, y que se ha saldado con la vida de 16 alumnas.

"Las investigaciones preliminares han identificado a ocho estudiantes como personas de interés en relación con la planificación y ejecución del presunto incendio provocado. Las ocho jóvenes han sido arrestadas y se encuentran bajo custodia policial", ha indicado en un comunicado el director de la Dirección de Investigación Criminal, John Marete.

Como parte de la investigación abierta por las autoridades, los investigadores han identificado a estas ocho estudiantes tras realizar extensas entrevistas con las alumnas, el personal docente y otros testigos, mientras que también han hecho una revisión detallada de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

"La Dirección asegura a todas las partes interesadas que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva, profesional e imparcial para determinar la causa exacta y las circunstancias del incendio, y para garantizar que se haga justicia, brindando así el consuelo que tanto necesitan las familias y toda la comunidad escolar", ha zanjado.

Por otro lado, el Ministerio de Educación ha informado en un comunicado que el consejo directivo de la academia femenina ha sido disuelto "por no garantizar el cumplimiento del manual de seguridad escolar y el reglamento de educación básica".

"En particular, había hacinamiento en los dormitorios y una puerta de salida estaba cerrada con llave, en contravención de las normas de seguridad. Dos profesores fueron informados de un disturbio planeado por un grupo de alumnos de tercer año. Sin embargo, los profesores no tomaron las medidas adecuadas antes del incendio, a pesar de haber sido informados con antelación", ha precisado.

La cartera ha señalado que los docentes que habían sido informados de los disturbios "serán sometidos a procedimientos disciplinarios". "Se tomarán las medidas disciplinarias y legales pertinentes contra los funcionarios que hayan actuado con negligencia en el cumplimiento de sus funciones", ha reiterado.

En el momento del incendio, un total de 808 personas se encontraban en las instalaciones educativas. Además de las 16 fallecidas, al menos 79 alumnas resultaron heridas y siete de ellas permanecen todavía hospitalizadas recibiendo tratamiento por quemaduras.