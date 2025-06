La policía de Moldavia impide a contramanifestantes ultraconservadores abortar la marcha LGTBI de Chisinau

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Moldavia ha empleado este domingo la fuerza para impedir que los asistentes a una contramanifestación abortar una marcha por los derechos de la comunidad LGTBI en la capital del país, Chisinau.

Los activistas LGTBI han secundado la Marcha del Orgullo convocada por el Centro de Información GENDERDOC-M, pricipal organización de defensa de los derechos LGTBI de Moldavia. "Queremos seguridad en las calles y el hogar", han coreado los asistentes, según recoge el diario 'Vedomosti'.

La contramanifestación de miles de personas, denominada Marcha de la Familia, ha sido convocada por el Partido Socialista de la República de Moldavia (PSRM) del prorruso y ultraderechista Igor Dodon y ha realizado un recorrido alejado de la Marcha del Orgullo, según informó la Policía. EL PSRM había pedido al Ayuntamiento vetar la marcha por "fomentar la diversidad sexual y de género", según denunciaron desde GENDERDOC-M.

Durante la marcha LGTBI, concretamente en la calle Bodoni, un grupo de cristianos, algunos de ellos sacerdotes, han increpado a los participantes y les han gritado "¡Vergüenza!" mostrándoles crucifijos, iconos de santos y agua bendita.

La Policía se interpuso entre ambos grupos, pero un grupo de cristianos ortodoxos, incluido algún sacerdote, intentaron forzar el paso, según las imágenes publicadas por el medio NewsMaker. Como resultado, hay varios detenidos. Destaca en particular la embestida de un hombre que llevaba a un niño en brazos y que casi deja caer al menor al suelo. Finalmente fue detenido y el Defensor del Menro ha anunciado ya la apertura de una investigación.

Desde GENDERDOC-M han agradecido la intervención policial para evitar una agresión de la turba ultraconservadora. "Gracias a vosotros he podido caminar a salvo. He visto lo mucho que os ha costado, os he mirado a los ojos y he comprendido más de lo que habéis dicho. Sé que estáis sometidos a los juegos políticos, como nosotros, pero gracias a todos y cada uno de vosotros por salir a la calle a hacer vuestro trabajo", ha apuntado la portavoz del grupo Angelica Frolov.

En cambio la Iglesia Ortodoxa Rusa ha condenado la "violencia" de la Policía contra quienes protestaban contra la "ideología de género" y el intento de imponerla sobre los "valores familiares tradicionales", según el vicepresidente del Departamento Sinodal del Patriarcado de Moscú para las relaciones con los medios, Vajtang Kipshidze.

"La Iglesia y otras fuerzas sociales sanas deben unirse contra este proyecto anticristiano. Sabemos que lo que comenzó como la supuesta protección de los derechos de una minoría ha terminado en los países occidentales con la adopción de niños por familias del mismo sexo, la introducción de mentiras antifamilia en la educación y el cambio de sexo de menores. Espero que los creyentes moldavos no permitan que pase algo así en su patria", ha argumentado.