La Policía de Paraguay pone en marcha un fuerte despliegue frente al Congreso en pleno impeachment contra Peña

El presidente de Paraguay, Santiago Peña - PRESIDENCIA DE PARAGUAY

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Paraguay ha dispuesto un gran despliegue frente al Congreso, donde se ha iniciado un juicio político, conocido como proceso de 'impeachment', contra el presidente del país, Santiago Peña, después de que este anunciara su dimisión, la cual no fue aceptada por los diputados al considerarla un subterfugio para evitar juicio alguno en su contra al quedar aforado en calidad de expresidente.

El despliegue tiene lugar a medida que la Cámara de Senadores reanuda el proceso en contra e Peña, cuya dimisión respondía a la crisis desatada en torno al Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que colapsó y fue intervenida por el Banco Central tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos.

Así, los accesos al Congreso y las inmediaciones se encuentran bloqueados desde primera hora de la mañana en el marco de un riguroso operativo de seguridad coordinado por el comisario Francisco Ávalos, jefe de Prevención y Seguridad de Asunción, la capital del país.

Las medidas policiales han sido introducidas tras los enfrentamientos registrados en la víspera, cuando miles de personas se movilizaron hasta la sede parlamentaria tras el colapso financiero de Ueno Bank para exigir la destitución de Peña en unas protestas que se saldaron con casi una decena de detenidos.

Mientras, el presidente ha solicitado una prórroga para presentar su defensa ante el Senado en el marco del juicio político abierto en su contra por el escándalo financiero al considerar insuficiente el tiempo concedido tras recibir la notificación de la acusación, que iba acompañada de un gran volumen de documentación anexa.

Peña fue accionista de Ueno Holding (propietaria de Ueno Bank) hasta marzo de 2025. Durante su mandato presidencial, la entidad financiera privada recibió millonarios recursos procedentes de fondos públicos, lo que ha desatacado la polémica.

Sin embargo, el Banco Central anunció el martes un procedimiento de disolución de Ueno Bank tras determinar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Desde entonces, la oposición ha acusado a Peña de conflictos de intereses, de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades.