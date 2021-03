La Policía rebelde de Haití amenaza con "quemar el país" si las bandas no entregan los cuerpos de sus compañeros

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comando rebelde de la Policía de Haití conocido como Fantom 509 ha amenazado este martes con "quemar el país" si las bandas criminales no devuelven los cuerpos de sus compañeros asesinados, cuyos restos no habrían sido devueltos por "razones místicas", según aseguraron los delincuentes.

Este martes ha tenido lugar en las calles de Puerto Príncipe una manifestación por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad exigiendo la devolución de los cuerpos de sus cinco compañeros abatidos durante un operativo contra estos grupos el pasado 13 de marzo en el distrito de Village de Dieu, en el suroeste de Haití.

"Si no nos entregan los cuerpos de los policías, vamos a quemar este país. Dios no lo quiera si no nos entregan los cuerpos después de 24 horas. Iremos tras ellos", han advertido fuentes de la Policía, según ha publicado el medio digital 'The Haitian Times'.

Los Fantom 509 nacieron al calor de las movilizaciones de los agentes por mejoras salariales, bonos económicos y el derecho a filiación sindical. Sin embargo, radicalizaron sus protestas y llegaron a atacar instituciones públicas e incendiar vehículos estatales.

En protestas anteriores esta facción policial, que protagonizó violentas protestas durante 2020, exigió un salario básico de 50.000 gourdes (unos 530 euros) y una tarjeta de débito de 25.000 más (cerca de 270 euros). El Gobierno afirma no contar con los recursos para ese aumento.

El oficial de la Policía Lionel Lazarre ha acusado en los medios de comunicación a uno de sus superiores de enviar "intencionalmente" a sus compañeros a este operativo a sabiendas de que serían emboscados.

Además de los cinco fallecidos, cuyos cuerpos fueron arrastrados y golpeados, otros ocho agentes resultaron heridos, y varios vehículos blindados de las autoridades fueron robados.

El 'The Haitian Times' ha compartido un vídeo en el que se escucha una voz que pertenecería a la del jefe de la banda que opera en Village de Dieu, al que identifican como 'Izo'. En la grabación se asegura los agentes recibieron "un funeral", pero que sus cuerpos tuvieron que se retenidos por "razones místicas".

Por su parte, el presidente de Haití, Jovenel Moise, ha anunciado a través de Twitter que ha firmado un decreto para que la Policía y el Ejército trabajen de manera conjunta para abordar y frenar la inseguridad ciudadana, después de celebrar el lunes un Consejo de Ministros extraordinario.

"Este decreto habilita a las autoridades competentes a movilizar cualquier apoyo externo necesario para el cumplimiento de su misión", ha explicado Moise, quien también ha pedido apoyo en este sentido a la Organización de Estados Americanos (OEA).