La Policía turca irrumpe en la sede central del principal partido de la oposición en Ankara

Archivo - Ozgul Ozel, secretario general del CHP - Europa Press/Contacto/Tunahan Turhan - Archivo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía turca ha entrado este domingo por la fuerza en la sede central del principal partido de la oposición del país, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), en la culminación de lo que ha denunciado como una semana de acoso y derribo después de que un tribunal declarara ilegales sus primarias y las fuerzas de seguridad detuvieran a más de una decena de personas pertenecientes en la actualidad o en el pasado con la organización.

Las fuerzas de seguridad han intervenido a petición de Kemal Kilicdaroglu, antiguo líder del CHP que ahora se ha visto restituido en el cargo tras el veredicto del Tribunal Regional de Apelaciones de Ankara sobre las elecciones primarias que concedieron la victoria al jefe reconocido de la formación, Ozgür Ozel, que se ha atrincherado en su despacho y publicado desde allí un vídeo en el que denuncia a su rival como "un títere del poder judicial", un "golpista" y un "traidor" al servicio del presidente turco y nemesis de Ozel, Recep Tayyip Erdogan.

Mientras tanto, el abogado de Kilicdaroglu, Celal Celik, ha argumentado que la petición era imprescindible porque Ozel se ha cerrado en banda desde hace días a la posibilidad de discutir con su cliente la crisis que azota al partido. "No están dejando pasar ni a sus diputados", ha lamentado en declaraciones recogidas por el periódico 'Birgun', antes de dar por fracasadas "todas las iniciativas constructivas y los esfuerzos por entablar conversaciones".

El CHP lleva años denunciando que está siendo víctima de una persecución política y la principal prueba es la situación de quien la oposición consideraba como una de las grandes esperanzas para derrotar en las urnas a Erdogan, el destituido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, encarcelado en marzo de 2025 por presuntos cargos de corrupción y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial.