El Polisario irá al TUE si la UE renueva los acuerdos con Rabat y presionará a la Eurocámara para evitarlo

Publicado 12/11/2018 19:55:59 CET

Pide a España que actúe con firmeza con Marruecos como hizo el Gobierno de Aznar para recuperar El Perejil en 2002

BRUSELAS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento saharaui y jefe negociador saharaui con Marruecos bajo los auspicios de la ONU, Jatri Aduh, ha avanzado este lunes que el Frente Polisario volverá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si los Gobiernos europeos renuevan el acuerdo comercial agrícola y el de pesca con Marruecos incluyendo al Sáhara occidental sin su aval y presionará a la Eurocámara para evitarlo esta semana coincidiendo con la semana plenaria en Estrasburgo.

"Poner a los europeos frente a su responsabilidad es muy importante. Ellos pueden renovar los acuerdos, pero son acuerdos totalmente ilegales. Por consiguiente, nos van a obligar a nosotros a seguir defendiendo nuestro derecho ante la justicia europea", ha explicado en una entrevista con Europa Press.

El presidente del Parlamento saharaui viajará este martes y miércoles a Estrasburgo para tratar de convencer a los grupos políticos en la Eurocámara de que no respalden la renovación de acuerdos que incluyan al Sáhara occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, algo que sería una violación "flagrante" de las sentencias del Tribunal europeo de Luxemburgo y del Derecho internacional.

El presidente del grupo socialista, el alemán Udo Bullmann, les recibirá este martes e intervendrá en una reunión del grupo, han explicado fuentes saharauis. También mantendrá encuentros con los verdes y la Izquierda Unitaria Europa, "muy partidarios de aplicar las sentencias de la Justicia europea" y que apoyan por tanto sus reivindicaciones, mientras que todavía no tienen confirmado un posible encuentro con los populares europeos.

"Los europeos pueden firmar todos los acuerdos con Marruecos mientras no alcancen el territorio del Sáhara occidental", ha subrayado, tras recordar que el Tribunal de Justicia de la UE "de forma clara y contundente, sin dejar ningún lugar a interpretaciones" aseguró en sendas sentencias en 2016 y 2018 que Marruecos y el Sáhara occidental "son territorios separados y distintos" y que "cualquier acuerdo que concierne a los recursos naturales del Sáhara Occidental debe hacerse con el aval del pueblo saharaui", cuyo representante "único y legítimo" es el Frente Polisario y está abierto a negociar.

CRÍTICAS A ESPAÑA Y FRANCIA Y AL CHANTAJE DE MARRUECOS

"Francia y España están intentando involucrar a la Unión Europea en una posición totalmente negativa que no contribuye a nada y obstaculiza toda esta búsqueda de una solución", ha denunciado. "Pretenden arrastrar al resto y a la Unión Europea para volver a una empresa totalmente ilegal e injusta", ha apostillado, al tiempo que ha criticado que "la Comisión Europea no ha consultado con el Frente Polisario este tema".

Además, ha acusado a Marruecos de utilizar el "chantaje" a España y Europa respecto al Sáhara occidental para no cortar su cooperación en inmigración o para combatir el terrorismo y ha defendido que "mientras España y Europa no traten a Marruecos con firmeza y fuerza Marruecos va a seguir utilizando esta carta".

"Marruecos sigue utilizando toda la carta de chantaje con España: la inmigración, la droga, la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Pero España debe responder con firmeza y contundencia. Marruecos solo cede con la presión", ha subrayado, recordando que el Gobierno de José María Aznar respondió "con fuerza y contundencia" en la isla del Perejil. "Marruecos tuvo que retirarse. Mientras España siga cediendo al chantaje de Marruecos siempre va a estar sometida a lo que dicte Marruecos", ha avisado.

El dirigente saharaui ha criticado "la tentativa de agilizar la firma de estos acuerdos" con Marruecos ahora que el enviado especial de la ONU, Horst Köhler, ha convocado una nueva ronda de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos el 5 y 6 de diciembre en Ginebra.

"El mensaje de los europeos es decir a Köhler que tome en consideración que Marruecos está ahí, aunque ocupe ilegalmente el Sáhara occidental, que le pertenece tener que gestionar todos los asuntos del Sáhara occidental", ha lamentado, criticando que "Europa en vez de ayudar, asistir, de favorecer, está tratando de obstaculizar toda esta dinámica" y con ello ayuda a que Marruecos mantenga su "posición de intransigencia y negatividad" para resolver el conflicto y avanzar en el referéndum de autodeterminación al que tiene derecho el pueblo saharaui.

RIESGO DE GUERRA EN LA ZONA

El presidente del Parlamento saharaui ha pedido a los europeos "actuar de forma responsable" para no avanzar en la renovación de los acuerdos con Marruecos a fin de "no obstaculizar" las negociaciones en Ginebra bajo el auspicio de la ONU y ha avisado de que "mantener" el problema de la "ocupación" del Sáhara Occidental "sin resolver conlleva un peligro extraordinario para toda la región y la paz y la seguridad en el mundo" y no ha excluido el riesgo "de guerra en la zona" a pesar de que la lucha de los saharauis ha sido pacífica hasta ahora. "La pregunta es ¿Hasta cuándo podemos contener este descontento de los saharauis?", ha lanzado, recordando que la región ya tiene problemas de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado.

"El sur de Europa se van a ver afectado por la inmigración y por la desestabilización generalizada", ha remachado, insistiendo en la necesidad de resolver la descolonización del Sáhara occidental.

Aduh ha defendido que "España podría jugar otro rol, con más eficacia y más protagonismo" teniendo en cuenta la relación histórica entre ambos. "Los españoles y los saharauis están condenados a entenderse en el futuro. Este problema va a terminar algún día (...) Vamos a tener que encontrarnos en los mismos intereses", ha concluido, al tiempo que ha recordado que "muchas empresas se dieron cuenta de que efectivamente se encuentran metidos en un terreno resbaladizo" si siguen haciendo negocios con Marruecos con los recursos saharauis como hasta ahora.

En este sentido, ha recordado que hoy apenas quedan "tres" empresas de fosfatos que han continuado su actividad cuando "antes había 15 socios con Marruecos" por "la toma de conciencia de las empresas sobre el peligro que supone seguir tratando con la ocupación del Sáhara". "Lo mismo ocurrió con las prospecciones de petróleo y lo mismo está ocurriendo con la pesca", ha asegurado.

El abogado del Frente Polisario, Gilles Devers, aseguró a finales de enero que reclamarían en los tribunales 240 millones de euros anuales en concepto de compensación por "daños e intereses" por las exportaciones de productos del Sahara Occidental a la Unión Europea sin su consentimiento.