El Polisario pide "una movilización colectiva" para una batalla "existencial" ante los "ataques sistemáticos"

Archivo - El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali - STR/dpa - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha reclamado "una movilización colectiva" ante el "ataque sistemático" a la causa saharaui, que a su juicio hace frente a una batalla "existencial", para preservar los derechos de autodeterminación de la población, ante el impulso al plan de autonomía presentado por Marruecos, rechazado por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

"La causa nacional se enfrenta a un ataque sistemático y coordinado que exige una movilización colectiva y un fuerte sentido de responsabilidad", ha dicho Ghali, quien ha incidido que este ataque "es cada vez más intenso", con el objetivo de "usurpar el derecho a la autodeterminación y la independencia", según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

Así, ha resaltado que "estos ataques atentan contra la unidad nacional", antes de afirmar que es una batalla "existencial" en la que los saharauis "se enfrentan a la misma ofensiva por parte de las potencias coloniales y sus aliados regionales, todo ello con el objetivo de impulsar sus agendas e imponer las pretensiones expansionistas de Marruecos".

"Este es un momento crítico que exige una respuesta inmediata y requiere que todos estén preparados y movilizados", ha argumentado el líder del Frente Polisario, al tiempo que ha pedido a los gobernadores llevar a cabo labores de "sensibilización" con la población y "priorizar necesidades y abordar peligros, así como hacer frente a las prácticas reprobables".

En este sentido, Ghali ha incidido en la importancia de "fortalecer la unidad nacional" y "contrarrestar las maquinaciones y planes del enemigo, cuyo objetivo es sembrar la división y el tribalismo, desmoralizar a la población, socavar la reputación y el papel de las instituciones y organizaciones, y menospreciar los logros y avances del pueblo".

El Frente Polisario ha sufrido varios varapalos a nivel diplomático durante los últimos años, en los que se ha apilado los apoyos internacionales al plan de autonomía presentado por Marruecos --incluidos los respaldos de España y Francia--, una propuesta que ha sido rechazada de plano por la RASD, que recuerda que Madrid sigue siendo la potencia administradora 'de iure' del territorio, pendiente de descolonización.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.