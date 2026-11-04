El Polisario pide a la UE que actúe ante el vacío dejado por el fin de la misión de la ONU en el Sáhara

Archivo - El líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali - STR/dpa - Archivo

BRUSELAS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Polisario ha reclamado este miércoles a la Unión Europea que aproveche el fin del mandato de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (MINURSO) para "desempeñar un papel importante y positivo" en el territorio, al considerar que Bruselas no puede seguir "mirando a otro lado" ni "apoyando la tesis marroquí" sobre su futuro, al tiempo que ha responsabilizado tanto a las instituciones comunitarias como a España de la falta de renovación de la misión de la ONU.

Así lo ha defendido en una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo Oubi Bucharaya, el asesor encargado de Cuestiones Jurídicas del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en la que ha analizado las consecuencias políticas y jurídicas de la no renovación de la MINURSO, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lograra alcanzar un acuerdo para prorrogar el mandato de la misión, establecida en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

"La no renovación de la MINURSO tiene que servir para interpelar a la Unión Europea en su conjunto", ha señalado el representante saharaui, que ha instado a Bruselas a abandonar su política de "mirar a otro lado" y de "apoyar la tesis marroquí", al considerar que el bloque comunitario puede "desempeñar un papel importante y positivo" en el nuevo escenario abierto tras el fin de la misión de Naciones Unidas.

Bucharaya también ha advertido de que el bloque comunitario no puede mantener el "limbo jurídico" tras no aplicar "las diferentes decisiones" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea, que incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí.

En este sentido, ha defendido que la desaparición de la MINURSO no supone que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueda desentenderse de sus "responsabilidades" sobre el territorio ni que desaparezca el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, recordando que esa misma declaración la ha realizado el secretario general de la ONU, António Guterres.

CRÍTICAS A ESPAÑA POR SU APOYO A MARRUECOS

El representante del Frente Polisario también ha cuestionado el giro diplomático del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, cuando España pasó a considerar el plan de autonomía marroquí como la base "más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto, una decisión que, a su juicio, contribuyó a la dinámica que ha desembocado en el bloqueo del Consejo de Seguridad.

"España, que es la potencia administradora del territorio, la potencia que tiene una responsabilidad histórica hacia el pueblo del Sáhara Occidental, tiene que ser interpelada también", ha sostenido Bucharaya, quien ha considerado que la posición adoptada por el Ejecutivo español en 2022 "sirvió de poco".

De hecho, ha asegurado que aquella decisión fue la que "gestó toda esta dinámica negativa" que ha desembocado en el veto en Naciones Unidas, al tiempo que ha advertido de que tanto España como la UE tienen "una gran responsabilidad en la no renovación de la MINURSO" y en el escenario actual, en el que "la estabilidad de toda la región está en riesgo".

La falta de renovación del mandato de la MINURSO se produjo después de que Rusia vetara el pasado 30 de octubre una propuesta de resolución presentada por Estados Unidos que respaldaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, al considerar que el texto se apartaba del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Moscú también presentó una resolución alternativa para prorrogar el mandato de la misión sin hacer referencia a la propuesta de Rabat, pero fue vetada igualmente por Washington.

Tras el bloqueo, el representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, Sido Mohamed Omar, celebró el veto ruso como "un día histórico para el pueblo saharaui" y agradeció a Moscú que hubiera frenado una iniciativa que, a su juicio, pretendía legitimar la "ocupación ilegal" marroquí del territorio y despojar al conflicto de su carácter de proceso de descolonización.