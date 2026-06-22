Polonia afirma que Zelenski se equivoca si vincula su disputa diplomática con asuntos de política interna

Karol Nawrocki, presidente de Polonia. - Europa Press/Contacto/Marcin Golba

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha asegurado este lunes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, se equivoca si pretende enmarcar la retirada de la Orden del Águila Blanca a raíz de las diferentes interpretaciones de la memoria histórica que comparten con un asunto de política interna polaca.

"Estimado Volodimir, señor presidente, la disputa no tiene nada que ver con los asuntos internos de Polonia", ha interpelado Nawrocki al dirigente ucraniano, a quien ha recordado que todos en su país "comprenden el daño que los nacionalistas ucranianos han causado" al pueblo polaco, según recoge la agencia PAP.

"El presidente Zelenski está equivocado", ha dicho además ante los medios, en un evento en Varsovia. El líder ucraniano declaró en una entrevista que se le retiró la Orden del Águila Blanca por asuntos de política interna, en un momento en el que Nawrocki y el primer ministro, Donald Tusk, vienen evidenciando sus profundas diferencias.

Sin embargo, Nawrocki ha incidido en que "la disputa radica en la percepción sobre cuestiones históricas" y en que Polonia no acepta la bandera roja y negra, en alusión a los colores del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) una milicia nacionalista acusada de cometer masacres en Polonia durante la II Guerra Mundial.

"Todos los patriotas comprenden los crímenes que los nacionalistas ucranianos cometieron en suelo polaco y la gravedad de aquellos momentos", ha zanjado Nawrocki, quien el viernes decidió retirar esta conmemoración, la más alta concedida por el Estado polaco, a Zelenski, después de que aceptara que una unidad del Ejército ucraniano recibiera el nombre de 'Héroes del UPA'.

Para Zelenski, esta decisión responde más a dinámicas de política interna, a más de un año todavía de las próximas elecciones parlamentarias en Polonia, y ha afeado a Nawrocki que pretenda, como ya hizo el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, recabar réditos electorales mediante el odio.

Asimismo, el mandatario ucraniano ha aconsejado a Nawrocki que mantenga buenas relaciones con Ucrania, alegando que es este país quien se encuentra protegiendo al continente europeo mientras es bombardeado a diario por Rusia. "Sin Ucrania, nadie podrá proteger a Polonia. Es sencillamente imposible", ha dicho.