Polonia anuncia la reapertura inminente de dos pasos fronterizos con Bielorrusia

Archivo - Imagen de archivo de la frontera con Bielorrusia. - ATTILA HUSEJNOW / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han anunciado este viernes la reapertura inminente de dos pasos fronterizos con Bielorrusia a partir del 17 de noviembre y tras un cierre decretado como respuesta al aumento de la tensión por la crisis migratoria y la detención de un ciudadano polaco acusado de espionaje.

No obstante, el Ministerio del Interior polaco ha especificado que el paso de Bobrowniki permitirá el cruce de camiones y turismos que ya estén registrados en la Unión Europea, Suiza o países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

En el paso de Kuznica Bialostocka, sin embargo, solo podrán cruzar la frontera los vehículos con pasajeros. Con estas actividades, el Gobierno polaco espera reanudar el tránsito de mercancías y contribuir a la economía del país.

Estos pasos llevaban años cerrados ante el aumento de la tensión y por motivos de seguridad. Ahora, las autoridades han cedido ante la presión ejercida por residentes, empresas y compañías de transporte, que se han visto gravemente afectadas por los cierres.

El viceministro del Interior, Wieslaw Szczepanski, ha manifestado en declaraciones a la emisora Poskie Radio que esto reportará "beneficios económicos" a la población polaca y reducirá la "actividad hostil" en la frontera.

Así, ha dicho haber consultado a las autoridades de Lituania --que también mantienen estas restricciones en su frontera con Bielorrusia-- y ha expresado su deseo a que esto facilite los contactos diplomáticos para lograr la liberación del ciudadano detenido.