Polonia confirma nuevos intentos de drones rusos por acceder a su espacio aéreo

Archivo - Marcin Kierwinski, ministro del Interior de Polonia. - Europa Press/Contacto/Krzysztof Zatycki - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia ha confirmado este jueves nuevos intentos de drones rusos por acceder a su espacio aéreo durante la pasada noche, después de la incursión a gran escala de la semana pasada, que forzó a la OTAN a reforzar su flanco oriental.

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, ha informado de que las autoridades fronterizas observó un aumento de los intentos de drones rusos y bielorrusos por cruzar a espacio aéreo polaco, recoge la agencia estatal PAP.

"La situación en la frontera polaco-bielorrusa es muy tensa", ha dicho el ministro en una sesión informativa, desde la que ha reiterado que esta frontera permanecerá cerrada hasta que las autoridades certifiquen que es seguro reabrirla.

La frontera que separa Polonia y Bielorrusia permanece cerrada desde el 11 de septiembre debido a los ejercicios militares conjuntos de Minsk y Moscú que comenzaron un día después y que concluyeron este martes. El tráfico terrestre también permanece cerrado hasta nuevo aviso.