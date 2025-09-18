Polonia atribuye a un misil interceptador los daños en una vivienda durante la incursión de drones rusos

Vivienda dañada por la incursión de drones rusos en la localidad de Wyryki, Polonia - Europa Press/Contacto/Jacek Szydlowski Forum

VARSOVIA 18 Sep. (DPA/EP) -

Los servicios de Inteligencia de Polonia sospechan que los daños sufridos por una vivienda durante la incursión masiva de drones rusos la semana pasada no derivan de manera directa de estas aeronaves no tripuladas, sino del impacto de un misil disparado por un caza occidental desplegado para tareas de interceptación.

Los daños en el tejado de una vivienda en la localidad de Wyryki, a 15 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, fueron la imagen más palpable del riesgo que supuso para la población de la zona la entrada en el espacio aéreo polaco de cerca de una veintena de drones rusos, según Varsovia de forma intencionada.

Sin embargo, los expertos sostienen ahora que pudo no deberse a un dron. "Todo indica que fue un misil disparado por nuestras aeronaves en al defensa de Polonia", ha explicado el coordinador de la agencia de Inteligencia, Tomasz Siemoniak, que ha evitado dar nada por cerrado a la espera de que se completen las investigaciones en curso.

Las Fuerzas Armadas polacas desplegaron cazas F-16 y F-35 para contener la incursión, dentro de unos trabajos en los que participaron también otros países de la OTAN. El incidente ha llevado a la Alianza Atlántica a ordenar un nuevo refuerzo militar en el flanco oriental, considerado bajo especial amenaza por su cercanía a Rusia.