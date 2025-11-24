Polonia convoca al embajador israelí tras un mensaje del Museo del Holocausto que señala a Varsovia

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha convocado al embajador israelí en Varsovia, Yaakov Finkelstein, tras un mensaje publicado en redes sociales por el Museo del Holocausto Yad Vashem en el que mencionan que Polonia fue el primer país en el que los judíos fueron obligados a llevar un brazalete con la Estrella de David.

"Como el mensaje erróneo no ha sido corregido he decidido convocar al embajador de Israel al Ministerio de Asuntos Exteriores", ha publicado Sikorski en un mensaje en X en respuesta a la publicación del Museo del Holocausto, que depende formalmente del Gobierno israelí.

El mensaje original indica que "Polonia fue el primer país en el que los judíos fueron obligados a llevar un brazalete para aislarlos del resto de la población". El propio Museo del Holocausto matiza en un mensaje posterior que "como han hecho patente muchos usuarios y se explicita en el artículo del mensaje, se hizo por orden de las autoridades alemanas".

Sin embargo, el mensaje original se ha mantenido sin ninguna corrección, lo que ha llevado a Sikorski a convocar al embajador en un mensaje en el que además cita al embajador de Estados Unidos en Polonia, Tom Rose.

Antes del mensaje en el que informa de la convocatoria del embajador el propio Sikorski pedía que "por favor, publiquen el mensaje con la expresión 'ocupada por Alemania'".

Polonia protesta recurrentemente ante mensajes parecidos en los que se mencionan las atrocidades de la Alemania nazi en territorio polaco ocupado. Así, son habituales los conflictos ante menciones al campo de concentración de Auschwitz, actual Oswiecim, en suelo polaco.