Polonia convoca al embajador de Rusia para protestar por las amenazas contra diplomáticos en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han convocado al embajador ruso en el país, Georgi Mijno, para trasladarle su firme protesta por las amenazas vertidas por Moscú contra diplomáticos extranjeros tras uno de los ataques más potentes contra Kiev y alrededores, el cual fue perpetrado el fin de semana y en el que murieron al menos cinco personas y más de un centenar resultaron heridas.

El Ministerio de Exteriores polaco, que ha advertido de las "amenazas" rusas, ha pedido al embajador que "ponga fin de forma inmediata a la agresión ilegal e injustificada" contra Ucrania para cumplir en cambio con "los tratados y las obligaciones internacionales de Rusia". "Como otros países, hemos convocado, en nuestro caso, al embajador ruso en Polonia para expresarle nuestra postura sobre estas amenazas o alertas, como las llama Rusia", ha indicado el portavoz de la cartera, Maciej Wewior.

Así, ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias PAP que estas amenazas contra la población civil son "tomadas muy en serio por las autoridades polacas". "No podemos consentir esto. Hemos dejado muy claro que desde que Rusia lleva a cabo una operación militar y no una guerra, como recalcan, sus maniobras deben limitarse a cuestiones militares", ha señalado.

"Los ataques contra cualquier otra infraestructura, incluidas misiones diplomáticas, deben ser tratados como actos hostiles. Las amenazas rusas y sus potenciales consecuencias rebajan su papel en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello, el embajador ha recibido instrucciones para poner fin a esto", ha añadido Wewior.

Además, ha confirmado que estas acciones han estado "coordinadas" con otros países europeos, como Alemania, que el martes también convocó al embajador ruso en el país para protestar por las amenazas vertidas por Moscú contra diplomáticos extranjeros en Kiev, donde ha puesto en marcha ataques masivos contra infraestructuras militares. También la Unión Europea ha convocado de negocios rusa, Karen Malayan.

"En relación con la declaración del Ministerio de Exteriores de Rusia, en la que se insta a los extranjeros, incluidos los diplomáticos, a abandonar Kiev de inmediato debido a los planes para llevar a cabo ataques contra objetivos militares y centros de toma de decisiones, el Ministerio de Exteriores de Polonia declara que continúa considerando todos los ataques contra Ucrania, incluidos los dirigidos contra instalaciones civiles y población, como actos de agresión injustificada que provocan enormes pérdidas humanas y materiales", ha afirmado.

El lunes, el Ejército ruso afirmó que atacará de manera sistemática instalaciones militares y zonas institucionales de Kiev en respuesta al bombardeo ucraniano de la ciudad de Starobilsk, que se encuentra en la ocupada provincia ucraniana de Lugansk, en el este del país, y donde murieron cerca de una veintena de personas.