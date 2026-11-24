Archivo - Soldados polacos montan guardia en un puesto de observación fortificado, protegido por sacos de arena, durante un ejercicio militar multinacional. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de origen ruso ha violado brevemente el espacio aéreo de Polonia durante una nueva oleada de ataques aéreos nocturnos ejecutados por las fuerzas rusas contra objetivos situados en el oeste de Ucrania, según ha informado el Mando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas.

Ante la detección de la amenaza, las autoridades militares de Polonia activaron de inmediato las fuerzas y medios necesarios de defensa antiaérea y mantuvieron un seguimiento continuo del aparato mediante los sistemas de radar a lo largo de toda su trayectoria de vuelo.

Según ha detallado el Ejército polaco en un comunicado, el mando operativo llegó a emitir la autorización para derribar el dron; sin embargo, una vez que el aparato cambió de rumbo hacia el este, se optó por no emplear armamento debido al "persistente riesgo de daños" y a la potencial amenaza que los restos del derribo podrían haber supuesto para la población civil.

"Subrayamos que las Fuerzas Armadas polacas supervisan de manera ininterrumpida la situación del espacio aéreo y que las fuerzas y activos del sistema de defensa aérea permanecen en constante disposición para responder a cualquier amenaza. Garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco sigue siendo nuestra prioridad inquebrantable", ha recalcado el Mando Operacional.

Este nuevo episodio se produce apenas unas horas después de que el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, el general estadounidense Alexus Grynkewich, autorizara el despliegue avanzado de un avión de vigilancia del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) para reforzar la monitorización del flanco oriental europeo tras la incursión de un presunto misil de crucero ruso J-101 en territorio polaco la semana pasada.

La Alianza Atlántica ha calificado ese suceso de "incidente peligroso" del que ha responsabilizado plenamente a Moscú y ha avanzado que continúa evaluando el envío de recursos adicionales para reforzar su postura de disuasión y defensa en Polonia y en el resto de la región.