Polonia detiene a tres nacionales sospechosos de labores de "espionaje" a favor de Rusia

Archivo - Coches de la Policía de Polonia en una imagen de archivo. - Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han anunciado este miércoles la detención de tres nacionales polacos sospechosos de llevar a cabo labores de "espionaje" en favor de Rusia, incluida la identificación sobre el despliegue de tropas de la OTAN en territorio europeo y la difusión de "propaganda" y "desinformación".

El ministro para Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales que los detenidos son tres polacos de entre 48 y 62 años acusados de "llevar a cabo actividades de Inteligencia" a favor de las autoridades rusas.

Asimismo, ha recalcado que un tribunal de Bialistok ha impuesto contra ellos un periodo de tres meses de detención a la espera de juicio mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Interna (ABW) ha especificado en un comunicado que los tres están acusados de "actuar en beneficio de una agencia de Inteligencia extranjera y entregarle información que podría dañar a Polonia". "Además, han sido imputados por producir y compartir propaganda y material de desinformación, prepararse para el sabotaje y la subversión, promover símbolos que apoyan la agresión de Rusia contra Ucrania y apoyar públicamente esta guerra", ha dicho.

La ABW ha incidido en que "se han recopilado pruebas que indican que los sospechosos estaban implicados activamente en la recaudación de fondos para la compra de equipamiento para el Ejercito ruso, así como para dar apoyo a nivel de propaganda a la agresión rusa contra Ucrania". "Los miembros del grupo fueron entrenados para llevar a cabo actos de sabotaje y subversión, con formación en uso de armas y tácticas de batalla", ha zanjado.