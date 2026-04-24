Polonia intercepta dos cazas rusos sobre el mar Báltico

Archivo - Un helicóptero Apache AH-64E con una bandera de Polonia. - BOEING - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han informado este viernes de que la Fuerza Aérea ha interceptado dos cazas rusos SU-30 sobre el mar Báltico a medida que aumenta la tensión entre los dos países en plena invasión rusa de Ucrania.

El viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, ha confirmado las informaciones y ha indicado en un comunicado que "cada violación de la seguridad polaca y de la de la región se topará con una respuesta inmediata de la OTAN".

Tanto la UE como la OTAN han expresado su preocupación ante las crecientes injerencias rusas en la parte este de Europa, que se han traducido en el despliegue de drones y aviones militares y en la violación del espacio aéreo de varios países.

Polonia también está en guardia por los riesgos derivados de su cercanía geográfica a Ucrania, país con el que hace frontera, y que se encuentran sumido en una guerra que comenzó hace ya más de cuatro años.