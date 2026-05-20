Polonia pide explicaciones a Israel por la detención de sus nacionales en la flotilla en el Mediterráneo

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, durante una reunión del gabinete polaco. - Europa Press/Contacto/Damian Burzykowski

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han exigido este miércoles que Israel dé explicaciones por la detención de sus nacionales en la flotilla humanitaria interceptada en aguas del mar Mediterráneo cuando intentaba llegar a las costas de Gaza.

"Respetar el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional del Mar y el Derecho Internacional Humanitario, es deber de todos los Estados", ha indicado el Ministerio de Exteriores polaco en un comunicado en el que señala que la libertad de navegación en aguas internacionales es uno de los "principios fundamentales" del Derecho del Mar.

"Los buques están sujetos a la autoridad y jurisdicción exclusivas de su Estado de abanderamiento. Esta libertad no puede ser restringida ni vulnerada por otros Estados", ha indicado, para recalcar que no puede tomarse ninguna medida para impedir la entrega de ayuda esencial a la población civil ni contra buques que transportan ayuda humanitaria, siguiendo el Derecho Internacional Humanitario.

De esta forma, Varsovia expresa "preocupación" por las informaciones relativas a la detención de ciudadanos polacos que viajaban a bordo de uno de los buques de la Global Sumud Flotilla. "Esperamos que su seguridad no sea vulnerada y que sus derechos sean plenamente respetados", ha señalado el Ministerio de Exteriores polaco que incide en que los servicios consulares del país en Grecia, Turquía e Israel están supervisando la situación y están preparados para asistir a los ciudadanos polacos.

"Polonia espera una explicación urgente de todas las circunstancias de la operación militar israelí en aguas internacionales", ha indicado el comunicado que confirma igualmente contactos con los coordinadores de la iniciativa humanitaria.

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó el martes la detención de los 430 participantes en la flotilla, al tiempo que afirmó que todos ellos habían sido trasladados a buques israelíes para ser trasladados al país, "donde podrán reunirse con sus representantes consulares". Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria habían informado de que "todas" las embarcaciones habían sido interceptadas.