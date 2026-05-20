Polonia pide a Ucrania que elija "con mucha más precisión" sus objetivos en Rusia para no amenazar a la OTAN

Archivo - Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro polaco de Defensa. - Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han pedido este miércoles que Ucrania ha de elegir "con mucha más precisión" sus objetivos en Rusia para no poner en riesgo la seguridad de los países de la OTAN, en un momento en el que algunos aliados vienen denunciando que los drones ucranianos son desviados a sus territorios.

"Ucrania debería, y así lo afirman también las Fuerzas Armadas y la OTAN, definir sus objetivos con mucha más precisión para no representar una amenaza para la seguridad de los países de la Alianza", ha valorado el vice primer ministro y titular de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en declaraciones a los medios.

Kosiniak-Kamysz ha advertido de que los últimos incidentes en el Báltico podrían "interpretarse como una provocación rusa" y al mismo tiempo servir a Moscú "con fines propagandísticos, además de agravar el conflicto".

"Ucrania debe ser muy cautelosa", ha señalado el ministro de Defensa que apunta que Ucrania "debe proteger el territorio de los países de la OTAN" al mismo tiempo que elige bien los "objetivos tácticos en la guerra que libra".

Las declaraciones del ministro polaco llegan después de que varios países vieran en los últimos días como algunos drones ucranianos eran supuestamente desviados por Rusia a sus territorios, llegando incluso a provocar en Letonia una crisis de Gobierno que ha supuesto la dimisión de la primera ministra, Evika Silina.

El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys, acusó en la víspera a Rusia de estar "desviando deliberadamente" drones hacia el espacio aéreo báltico mientras "libra campañas de desprestigio" contra los países de la región, después de que Moscú acusara a Letonia de ceder su territorio para los ataques de Ucrania.

"Es un acto de desesperación", reaccionó Budrys en redes sociales a la noticia de que cazas de la misión de la OTAN en el Báltico tuvieron que derribar uno de estos drones ucranianos en el espacio aéreo de Estonia.

POLONIA SIGUE SIENDO UN "ALIADO EJEMPLAR"

En otro orden de cosas, el ministro ha subrayado que su país sigue siendo un "aliado ejemplar" de Washington, tal y como le han trasladado altos mandos del Ejército estadounidense, como el general y vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, Christopher Mahoney, durante su visita de este miércoles a Polonia.

"Polonia es un socio sumamente importante, si no el más importante, para Estados Unidos en Europa", ha declarado Kosiniak-Kamysz, según recoge la emisora Polskie Radio. En una conversación con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, este le trasladó que Washington no tiene previsto reducir la presencia militar en el país, en medio de las especulaciones sobre la posible salida de efectivos de Europa.

"No hay seguridad en Europa sin Estados Unidos", ha enfatizado, al tiempo que ha advertido de que "décadas de bajo gasto en defensa" ahora "deben compensarse con urgencia", haciendo así suyas las tesis de Washington sobre el aumento del gasto en defensa de los países europeos.