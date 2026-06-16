Polonia presenta una batería de medidas que permitan establecer una base militar permanente de EEUU

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en una intervención ante el Parlamento. - Europa Press/Contacto/Damian Burzykowski

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha confirmado este martes que su Gobierno trabaja en un proyecto de resolución para adoptar medidas que permitan establecer una base militar estadounidense permanente en Polonia, uno de los objetivos declarados de su Ejecutivo, en pleno ejercicio de Estados Unidos de reajustar su presencia en Europa.

"Se trata de crear las condiciones logísticas, financieras, organizativas y de alojamiento necesarias. Contrariamente a lo que pueda parecer, es una tarea organizativa y financiera muy seria", ha afirmado Tusk en declaraciones recogidas por la agencia de noticias PAP.

"Si de verdad queremos una base permanente, debemos empezar a preparar a Polonia para ello", ha recalcado el dirigente polaco.

Tusk ha valorado el trabajo que ha adelantado el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, para poner todo en orden de cara a una eventual decisión de Washington. "Gracias a esto, nadie tendrá excusa para decir: 'Polonia no está preparada, así que quizás otro país debería estarlo'", ha argumentado.

A principios de junio el Gobierno polaco confirmó que ha propuesto formalmente a Estados Unidos el establecimiento de una nueva base militar estadounidense de carácter permanente en el país europeo.

Kosiniak-Kamysz hizo público que había transmitido esta propuesta al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendiendo que contar con una Polonia "segura" supone tener "un Ejército fuerte, una sociedad fuerte y también alianzas fuertes".

Esta iniciativa se enmarca en la reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplegar 5.000 soldados adicionales del Ejército norteamericano en Polonia, en un reajuste de su presencia militar, tras la retirada de efectivos en Alemania.