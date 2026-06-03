Polonia propone formalmente a EEUU establecer una nueva base militar permanente en el país

El vice primer ministro de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz - Europa Press/Contacto/Damian Burzykowski

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro de Polonia y titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha anunciado este miércoles que Varsovia ha propuesto formalmente a Estados Unidos el establecimiento de una nueva base militar estadounidense de carácter permanente en el país europeo.

"He transmitido al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, una propuesta oficial para crear una nueva base militar estadounidense permanente en Polonia", ha indicado Kosiniak-Kamysz en un mensaje difundido en redes sociales.

En este sentido, ha afirmado que una Polonia "segura" supone tener "un Ejército fuerte, una sociedad fuerte y también alianzas fuertes". "El compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Polonia no ha disminuido; al contrario, podría ser aún mayor", ha subrayado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció recientemente que Washington desplegará 5.000 soldados adicionales en Polonia, una medida que justificó aludiendo a su buena relación con el actual presidente polaco, Karol Nawrocki, a quien decidió apoyar antes de las elecciones de 2025.

El anuncio del magnate se produjo en medio de las especulaciones ante la posible cancelación de un despliegue rotatorio de 4.000 soldados estadounidenses en Polonia y después de que la Administración Trump anunciara la retirada de hasta 5.000 de sus efectivos desplegados en Alemania.

Tanto Varsovia como Vilna se ofrecieron a acoger a este contingente estadounidense en suelo alemán en sus respectivos territorios. La medida fue tomada tras los críticos comentarios del canciller alemán, Friedrich Merz, a la falta de estrategia de Washington en el marco de la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático a finales de febrero.