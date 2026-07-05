Polonia publica sus donaciones militares a Kiev tras una polémica sobre una entrega secreta de misiles Patriot

Archivo - Ejercicios de respuesta aérea en Polonia durante la guerra de Ucrania (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski - Archivo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha anunciado este domingo que el Gobierno va a desclasificar "todas las donaciones" militares efectuadas a Ucrania desde 2022 hasta este año para intentar zanjar la polémica abierta por el vicepresidente de la cámara baja del Parlamento polaco, el ultraderechista Krzysztof Bosak, quien denunció que el Gobierno transfirió en marzo equipos Patriot a Kiev sin informar a la población ni al Parlamento.

Bosak consternó a la población en un mensaje publicado el sábado por la mañana en redes sociales donde aseguró que "el gobierno entregó a Ucrania misiles interceptores caros y difíciles de conseguir para los sistemas Patriot, en secreto y sin hablar con el Sejm (la cámara baja)".

El vicepresidente de la cámara denunció que la entrega de estos misiles ha dejado a Polonia virtualmente desprotegida ante los temidos misiles Iskander.

En respuesta, Kosiniak-Kamysz ha decidido publicar todos los documentos al respecto previa consulta con el primer ministro polaco, Donald Tusk, de acuerdo con "la responsabilidad hacia la opinión pública" y ha avisado que ha decidido abrir una investigación contra "quien haya decidido revelar secretos de estado.

"Actuamos en condiciones de guerra en nuestra frontera; cada acción contra el interés nacional polaco pone en peligro la seguridad de las polacas y los polacos. Por eso rendiremos cuentas a todos, sin importar las inmunidades", ha manifestado, también en redes sociales.